Shell-baas: 'We zijn aan het versnellen, maar het is nog niet genoeg'

Kritiek op haar bedrijf en functie is Marjan van Loon gewend. De president-directeur van Shell Nederland had woensdagavond daarom ook op pittige vragen gerekend tijdens een besloten avond van Havenvereniging Rotterdam. Maar de ontmoeting voelde voor haar vooral als een warm familiebezoek. "Lekkere sfeer. Fijn om iets meer tijd te hebben voor je verhaal, met een echt geïnteresseerd publiek."

's Ochtends stonden nog criticasters te protesteren voor de ingang van Ahoy, waar Shell de initiatiefnemer is van het vierde energiefestival voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar.

"De oliereus profileert zich hier als groen bedrijf, maar investeert maar een paar miljoen dollar in groen terwijl het vele miljarden winst maakt op olie en gas," viel er te beluisteren.

Maar 's avonds werd de topvrouw tijdens de besloten avond vriendelijk bevraagd en kreeg ze alle ruimte voor haar verhaal. Sommige deelnemers probeerden wel aan te kaarten dat het bedrijf voortvarender moet investeren in groene energie.

Of gaven de boodschap van hun 16-jarige puber door dat 'de baas stom is en slecht is voor het milieu.' Maar Van Loon wist met haar uitgebreide antwoorden menigeen te overtuigen.

Klimaatakkoord

Van Loon: "Ik ben de kritiek gewend en die zal altijd blijven. Dat mag ook. De klok tikt, ik snap de druk om te vergroenen. Maar ik ben er trots op dat we het Klimaatakkoord actief gesteund hebben als eerste grote industrie."

"We zijn begonnen met investeren in schonere opties en we gaan daarin versnellen. Maar we doen nog niet genoeg. We doen allemaal nog niet genoeg: Shell niet, de klant niet en ook de maatschappij niet."

Vertrouwen, dat moet ze zien te winnen. Dat snapt ze zelf ook. "Ik denk dat mensen ons uiteindelijk moeten afrekenen op wat we doen: investeren in zonneparken, windparken, het verminderen van de emissies in onze eigen fabrieken..... Daar moeten we de mensen mee overtuigen. En dat is mijn missie: stappen zetten, projecten doen. Ik heb daar veel vertrouwen in en heb zin in de toekomst."