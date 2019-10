Ouderen pakken eenzaamheid aan: 'Je moet het zelf doen'

Mevrouw Burger over haar moeilijk jeugd: 'Mijn vader twijfelde of ik zijn kind was'

Ongeveer veertig ouderen kwamen woensdagavond samen in de Watertoren De Esch in Rotterdam. Daar werd met een diner het project 'Oud Goud Rotterdam' gelanceerd, om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Het project bestaat onder andere uit de gelijknamige televisieserie Oud Goud, waarin vijf ouderen zijn geportretteerd. Zoals mevrouw Burger (77), die tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren werd en een moeilijk jeugd had. "Mijn vader twijfelde of ik zijn kind was, omdat er een Duitser in huis was."

Door dat conflict tussen haar ouders moet mevrouw Burger in 1958 haar huis uit. Ze komt onder meer in een kindertehuis terecht. "Daar heb ik een bijzondere ervaring met Heere Jezus gehad', blikt ze terug. Sindsdien haalt mevrouw Burger haar kracht uit het geloof.

TV Rijnmond zendt de komende weken op zondag de serie Oud Goud uit. Oudere Rotterdammers worden door een jonger iemand met een T-Ford opgehaald en vertellen al rijdend door de stad hun levensverhaal en geven er gratis levenslessen bij. Ter inspiratie voor anderen. Oud Goud is zondag om 17:30 uur te zien op TV Rijnmond.

Auto rijden

Ook mevrouw Brans voelt zich eenzaam. Zij schoof woensdagavond aan bij het diner in De Watertoren. "Mijn man is al elf jaar overleden. Dan ben je veel alleen. Dan is een diner zoals dit heel welkom", zegt mevrouw Brans. "Gewoon er even tussenuit."

Ondanks haar 86-jarige leeftijd, gaat mevrouw Brans er nog heel vaak op uit. Sterker nog, ze rijdt nog altijd auto. "Ik rij nog in een Saab, ik zou echt niet anders willen", glundert ze. Met de auto bezoekt mevrouw Brans haar zussen en kinderen. "Met thuis zitten komen de muren op je af. Je moet het zelf doen."

Meneer De Hek was ook aanwezig bij het diner van Oud Goud. Hij heeft geen last van eenzaamheid en sport nog volop. Toch heeft meneer De Hek in zijn leven ook met tegenslagen te maken gehad: hij is ernstig ziek geweest, kreeg problemen als zelfstandig ondernemer en zijn vrouw heeft Alzheimer.

Desondanks blijft meneer De Hek het leven positief in zien: "Ik heb alles nog staan. Daardoor krijg je de kracht om nog allerlei dingen te kunnen doen."

Luister hierboven naar de volledige reportages over mevrouw Brans, mevrouw Burger en meneer De Hek. Ook komen de organisatoren van Oud Goud, Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie) en Sven de Langen (wethouder Ouderen van Rotterdam, CDA) aan het woord over de serie en eenzaamheid onder ouderen.