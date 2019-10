Luxor Theater: 'aanhangers van Beatles en Stones in aparte vakken'

De aparte secties in de zaal worden ingesteld voor de muziekshow 'The Stones vs The Beatles Battle', een hommage waar artiesten als Harry Sacksioni en Syb van der Ploeg aan mee doen.

"Je had maar twee keuzes in de jaren zestig: The Beatles of de Stones", laat Luxor weten. "De bands zelf hadden een goede verstandhouding, maar probeerden elkaar wel muzikaal te overtreffen, zodat ze het beste in elkaar naar boven haalden."

Er was dus sprake van een sportieve strijd. "Er kan natuurlijk niet worden voorbijgegaan aan dé muziekvete aller tijden: dus koop je kaartjes voor het Stones- of Beatlesvak?"

Volgens de laatste berichten zijn er inmiddels meer kaarten verkocht voor de Beatles-zijde. De zaal hoopt nog op meer aanwas van Stones-fans.

Donderdag | Oude Luxor, Rotterdam | Aanvang 20:00 uur | Ticket vanaf 18,50 euro | luxortheater.nl. De show krijgt woensdag ook aandacht in TO DO, het uitgaansprogramma van Rijnmond.