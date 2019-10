Prijs zeetransport kan 25 procent stijgen

Binnen de International Maritime Organization is afgesproken dat zeeschepen per 2020 alleen nog laagzwavelige brandstof mogen gebruiken. De tot nu toe gebruikte stookolie is dan verboden, of schepen moeten een speciaal filtersysteem installeren. Analisten verwachten dat het merendeel van de rederijen kiest voor de schonere brandstof. De zwavelarme brandstof is aanmerkelijk duurder dan stookolie.

Hoeveel duurder is nog niet te zeggen, omdat er nog geen betrouwbare toekomstige prijzen te melden zijn.