Het weer van vandaag: vanmiddag droog

Vandaag is het wisselend bewolkt met vanochtend nog een enkele bui. In de middag wordt het vanuit het zuidwesten droog. Het wordt 15 graden en er staat een matige en aan zee eerst vrij krachtige westenwind.

Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het overal regenen. De temperatuur daalt naar 10 graden en er staat een matige en aan zee later vrij krachtige zuidoostenwind.

Morgen zorgen de restanten van Lorenzo voor perioden met regen. In de middag wordt het 14 graden. De zuidoostenwind gaat om naar het westen en waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vooruitzichten

Zaterdag en op maandag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Op zondag valt er enige tijd regen. Het blijft vrij koud met in de middag een temperatuur verder dalend naar 12 of 13 graden.