Minister 'opent' diepere Nieuwe Waterweg

Het is een megaklus geweest. Sinds maart vorig jaar is de Waterweg over een lengte van 25 kilometer anderhalve meter dieper gemaakt. Dat is rond de vijf miljoen kuub zand en slib dat moest worden uitgebaggerd. Daardoor kan ook de nieuwe generatie zeeschepen, die dieper in het water liggen, de Rotterdamse haven bereiken.

"Je wilt natuurlijk niet dat ze vastlopen. Daarom zijn we gaan uitbaggeren, zodat ook die grotere schepen binnen kunnen komen. Je wilt dan toch de beste haven blijven en daar is dit voor nodig. Als ze elders wel terecht kunnen en hier niet. Dan kun je toch letterlijk de boot missen", zei de minister daar eerder over.