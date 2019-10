Feyenoord na heerlijke tweede helft langs FC Porto (2-0)

FC Porto kreeg in de eerste helft de betere kansen. Shoya Nakajima en Zé Luís schoten namens de Portugezen niet raak. Namens Feyenoord was Ridgeciano Haps gevaarlijk met een schot rond het zestienmetergebied. Het scheelde weinig of Feyenoord was vlak voor rust aan de leiding gekomen, omdat Ivan Marcano de bal bijna in eigen doel tikte.

Enerverende tweede helft

Na de rust ontstond een open duel, waarin Feyenoord al snel op voorsprong kwam. Jens Toornstra plaatste in de 49e minuut aan de tweede paal de bal in het doel (1-0).

Vervolgens kregen Feyenoord en FC Porto grote kansen. Zo had FC Porto-doelman Agustin Marchesin een geweldig reflex in huis op een rebound van Toornstra, schoot Steven Berghuis op de lat en stifte Sam Larsson in het zijnet. Maar namens FC Porto knalden Otávio en Luis Díaz de bal nog op de lat.

De beslissing in deze sfeervolle wedstrijd viel in de tachtigste minuut. Rechtsback Rick Karsdorp begon aan een solo, die hij succesvol afrondde met de 2-0.

Feyenoord - FC Porto 2-0 (0-0)

49' 1-0 Jens Toornstra

80' 2-0 Rick Karsdorp

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp (86' Geertruida), Botteghin, Ié, Haps; Tapia, Toornstra, Fer; Berghuis, Sinisterra (82' Senesi), Larsson (82' Narsingh)