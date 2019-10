Feyenoord speelt vanavond de tweede groepswedstrijd in de Europa League tegen FC Porto. De Rotterdammers verloren een paar weken geleden het openingsduel in Schotland bij Rangers FC (1-0).

Natuurlijk is het duel met FC Porto in de Kuip live te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel doen verslag vanaf 18.55 uur. De uitzending op de radio begint om 18.00 uur, de presentatie is in handen van Dennis Kranenburg.

LIVE: Feyenoord - FC Porto 0-0 (0-0)

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Tapia, Toornstra, Fer; Berghuis, Sinisterra, Larsson