Poll: Een vloekverbod gaat veel te ver: wat vind jij?

Veel mensen doen het. Je stoot je hoofd en er komt een krachtterm uit. Of een vloek. Of een ziekte. Tot ergernis van veel anderen.

In de gemeente Molenwaard is deze week vastgesteld in de gemeentelijke regels dat vloeken nu verboden is. Het kan zelfs beboet worden, alhoewel handhaven bijzonder lastig is, zeggen de betrokkenen.

Wat vind jij? Gaat de gemeente Molenlanden te ver? Of is dit de enige mogelijkheid om de woorden #$@*% en !@#&U#@$ uit het straatbeeld te krijgen.

Zie je de poll hierboven niet? Dan staan je cookies waarschijnlijk uitgeschakeld.