Rotterdamse gemeenteraad wil corruptierapport douane 'boven tafel krijgen'

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad wil dat een hoofdonderzoeker tekst en uitleg komt geven over een onderzoek naar corruptie in de Rotterdamse haven. Woensdag meldde RTL Nieuws dat de douanetop dat onderzoek heeft tegengehouden.

Volgens RTL Nieuws heeft het onderzoek van Politie en Wetenschap drie jaar geduurd. Meerdere instanties werkten mee, maar in de loop van het onderzoek ging met name de douane steeds meer tegenwerken. Er is geen rapport gepubliceerd, omdat de onderzoekers niet genoeg materiaal konden verzamelen.

Het is niet het enige onderzoek naar corruptie in de Rotterdamse haven. Binnenkort verschijnt ook een rapport van de Erasmus Universiteit. Dat wordt binnenkort besproken.

Zes partijen uit de gemeenteraad hebben een motie ingediend (Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, NIDA, Denk en het CDA) met het voorstel om de twee rapporten samen te bespreken. Daarbij zou hoofdonderzoeker Cyrille Fijnaut ook vragen van gemeenteraadsleden kunnen beantwoorden.

Volgens Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam is er nu een "ruime meerderheid om dit getorpedoeerde rapport alsnog boven water te krijgen. Als we ondermijning hard willen aanpakken hebben we recht op alle informatie en komt de onderste steen boven als die weggemoffeld dreigt te worden", schrijft Hoogwerf op Twitter.