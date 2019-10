Gevluchte Rotterdamse langer in onzekerheid

De rechtszaak tegen de Koerdisch-Rotterdamse Rojda gaat pas begin volgend jaar echt beginnen. Een zitting tegen haar in Istanbul is vanmorgen aangehouden. De officier van Justitie maakt pas op 13 februari zijn strafeis bekend.

De Rotterdamse Rojda vluchtte kort geleden vanuit Turkije naar Nederland. De 31-jarige vrouw wordt er door de Turkse regering van verdacht banden te hebben met de Koerdische PKK, een terroristische organisatie. Ze ontkent dat met klem.



De vrouw wilde in april na een bezoek aan Istanbul terugvliegen naar Nederland, toen ze op de luchthaven werd aangehouden. Ze zat maanden met haar baby in de cel, maar werd in juni vrijgelaten.

De vrouw was door de Turkse autoriteiten een uitreisverbod opgelegd, in afwachting van het verdere verloop van de rechtszaak. Maar de Rotterdamse - die haar Nederlandse paspoort terug had gekregen - wilde het proces niet afwachten en wist met haar kind naar Nederland te vluchten.