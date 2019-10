Twee keer twaalf jaar cel voor moord op neef

Markiet is in april 2015 in een woning aan de Schieweg in Rotterdam-Noord gedood met een klauwhamer. Zijn lichaam is daarna in de Nieuwe Waterweg gedumpt, bij Rozenburg.

De 28-jarige tweeling ontkent dat zij hem hebben gedood. Zij wijzen hun zwager aan als de dader. Die zou hen dat zelf hebben verteld. Tijdens de fatale nacht liet zwager John beiden optrommelen, omdat hij geld nodig had. John pinde, terwijl de broers in de auto wachtten, toevallig vlakbij het plaats delict.

De rechters noemen dat scenario onwaarschijnlijk. "Waarom gaf u hem uw portemonnee en ging niet zelf pinnen?"

Uitwissen

De rechter begrijpt verder niet waarom de broers ook in eigen kring hebben gezwegen. "Waarom heeft u aan niemand verteld wat u wist, aan familieleden of de politie? Waarom heeft u zelfs geholpen met het uitwissen van sporen?"

De zaak kwam nu pas voor de rechter, omdat de tweeling naar Zuid-Amerika was gevlucht. Zij zeiden dat ze bedreigd werden door familieleden.

De rechter rekent het de verdachten zwaar aan dat zij het lichaam probeerden weg te werken. "Stuart Markiet is pas gevonden nadat hij twee weken in het water had gelegen. De nabestaanden hebben al die tijd in onzekerheid verkeerd. Ook moest de kist met zijn lichaam gesloten blijven. Hierdoor werd het voor de nabestaanden bemoeilijkt om afscheid te nemen."