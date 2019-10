Dichtgeslibde wegen in en om Rotterdam na ongeluk A20

Op de A20 stond donderdag aan het begin van de middag richting Hoek van Holland een file van meerdere kilometers. Daardoor is het ook druk op de wegen in Rotterdam.

Aanleiding voor de drukte is een ongeluk op de verbindingsweg naar de A20 richting Gouda. De weg is daarom dicht en het verkeer richting Gouda moet daarom over Den Haag, via de A20 en A13.

Ook in Rotterdam is het al heel de dag bijzonder druk. Op de 's-Gravendijkwal, de Erasmusbrug, de Willemsbrug en de Rochussenstraat loopt het helemaal vast. Ook in Rotterdam-Zuid staat het op sommige plekken vast.