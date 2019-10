Vrachtwagens transportbedrijf aan de ketting

Het OM wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat, maar verdenkt de onderneming van het manipuleren van zogenoemde tachografen en legde woensdag de maatregel op. Met het manipuleren zou mogelijk de Arbeidstijdenwet omzeild worden. Een tachograaf is het instrument dat de rijtijd en rijsnelheid van een vrachtwagen registreert. Het bedrijf is verdachte in twee strafrechtelijke onderzoeken.

Begin vorig jaar is het bedrijfspand van het bedrijf doorzocht. Toen trof men meerdere gemanipuleerde tachografen en vrachtauto's met gemanipuleerde tachografen aan.

Onlangs is het pand opnieuw doorzocht en was het het weer mis. Ook werd op een andere plek een laptop met software gevonden, waarmee tachografen gemanipuleerd kunnen worden.