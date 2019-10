Wat vinden kinderen leuker? Spelen of lezen?

De Kinderboekenweek is weer begonnen. Het kinderboek krijgt in deze week extra aandacht, zo ook bij bibliotheek Schiebroek. Woensdagmiddag stond de Fiepbus op het pleintje bij de bibliotheek, om zo kinderen spelenderwijs in contact te brengen met lezen.