Reusachtige eend trekt veel bekijks langs A29

Hij was niet te missen voor automobilisten in de Hoeksche Waard op de A29, de Flying Duck. Het 12 meter hoge bouwwerk in de vorm van een eend stond daar tijdens het boerenprotest vlak voor de Heinenoordtunnel om de boeren een hart onder de riem te steken. Foto’s van de vogel waren vervolgens overal op de sociale media te zien.

“We wilden graag een statement maken”, vertelt Janneke Zijderveld, één van de makers. Samen met twaalf bevriende agrariërs uit de regio werd hij in Klaaswaal gebouwd. “In eerste instantie voor het festival de Zwarte Cross, maar toen kwamen de boeren steeds meer onder vuur en besloten we hem ook daarvoor in te zetten.”

Een zwarte truck met een hoogwerker vormt de basis van de Flying Duck. Bovenin pronkt het autoframe van een echte Eend. Op de vleugels hangen de spandoeken ‘Steun onze boeren’ en ‘Trots op onze boeren’. Binnen een minuut is de eend opengeklapt.

Politie

Het plaatsen langs de A29 gebeurde midden in de nacht en was nog behoorlijk spannend. “We hadden een ploegje aan de andere kant van de weg die zorgde voor wat afleiding. De politie heeft daar nog iemand van ons aangehouden. Ondertussen konden wij de Flying Dutch plaatsen”, aldus Peter van Pelt.

Het idee van de makers was om hem tot en met vrijdag te laten staan, maar op verzoek van Rijkswaterstaat is hij nu weggehaald. Janneke: “Mensen trappen toch op de rem om even te kijken, dus we snappen dat hij weg moest. En de actie was toch al geslaagd. Ik stond ook in de file en ik heb nog nooit met zoveel plezier vastgestaan.”

Wie de Flying Duck nog wil zien kan dit weekend terecht in Hoornaar. Tijdens de Fokveedagen staat hij dan langs de N214. Voor de volgende editie van de Zwarte Cross moet er weer iets nieuws gebouwd worden. “Maar het zal niet meevallen dit te overtreffen!”