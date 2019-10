Welk pand verdient de Dordtse puienprijs?

Twee jaar geleden werd de prijs voor het eerst vergeven, op initiatief van de Vereniging Oud-Dordrecht. Die club zet zich onder meer in voor de schoonheid van de stad.

"Dit is een heel geslaagde metamorfose", zegt jurylid en stadshistoricus Jaap Bouman over twee tot woonhuizen verbouwde loodsen aan de Binnen- en Buiten Kalkhaven. "Moet je zien wat ze met die ramen gedaan hebben. De gevels passen ook prima in dit straatbeeld", vindt hij.

Rotte kiezen

De jury is erg te spreken over de aanpak van de rotte kiezen van de stad. "Dit waren drie verpauperde en dichtgetimmerde winkelpanden", zegt architectuur historicus Elisabeth van Heijningen op de Voorstraat. "Heel mooi, ook het glas in lood is weer terug."

Bij alle panden wordt even stil gestaan. "We hebben puienprijzen in twee categorieën", zegt Tom Hoogenwerf. "Eén voor woon/winkelpanden en één voor getransformeerde panden."

Niet alleen deskundigen, maar ook gewone Dordtenaren mogen stemmen op wat ze de mooiste verbouwde pui vinden. Dat kan tot en met 16 oktober op www.dordtsepuienprijs.nl.