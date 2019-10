Dode vissen in Barendrechtse sloten door riooloverstort

In een deel van Barendrecht zijn de sloten vervuild geraakt met rioolwater. Dat is veroorzaakt door de zware regenval van de afgelopen dagen, zegt het Waterschap Hollandse Delta. Die vervuiling heeft tot vissterfte geleid.

Door de regenval is in de buurt van de Dierensteinweg en de Binnenlandse Baan het riool overgelopen. Dat overschot is in de sloten terechtgekomen.

De sloten zijn nu een stuk zwarter en stinken, zegt Hollandse Delta. De eerste dode vissen zijn inmiddels al opgemerkt. De komende dagen kunnen er meer dode vissen bovendrijven.

De dode dieren worden zo snel mogelijk weggehaald. Ook worden de sloten schoongespoeld.