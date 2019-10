Schietpartij en brandende auto’s in Rotterdam-West

Rond 21.30 uur wordt een 26-jarige Rotterdammer op de Nieuwe Binnenweg neergeschoten. Hij wordt geraakt door verschillende kogels en wordt zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis.

Een paar uur later meldt zich in een ziekenhuis een andere man met kogelwonden. Totdat er meer duidelijkheid is, zijn deze man, zijn begeleider en ook de zwaargewonde man aangehouden.

Verder wordt onderzocht of er een verband is tussen de schietpartij en twee in brand gestoken auto’s, op de hoek van het Henegouwerplein en de Beukelsdijk. De politie komt daarom graag in contact met getuigen. Tips en beelden zijn ook welkom.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.