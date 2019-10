HET OPKAMERTJE 22 Sept 2019

1. Ik wil m’n Donaldukkie – Bob Bouber

2. Wandeling – Jenny Arean

3. Stuk gebroken – Fosko

KORTE LIEDJES

4. Nee’s niks – Fosko

5. Korte liedjes competitie Andermans Veren - Bas Marée & Johan Hoogeboom

6. Showroom - Roel Verburg

7. Peter R. de Vries - Katinka Polderman

UIT DE MEDIA

8. Medeaeval Marsch – Van Kooten & De Bie

9. Here is the news – ELO

10. Sound of silence – Henk Poort

11. Pledging my love – Johnny Ace

12. The late great Johnny Ace – Paul Simon

DOOD & LIEFDE

13. Vincent – Ben Cramer

14. Dood kind – Freek de Jonge

15. God bless the child – Frans van Deursen & The Houdini’s

16. Daarom – Freek de Jonge

17. Over de liefde – De Andersons