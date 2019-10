Opgepakte mannen beschieting Binnenweg weer op vrije voeten

De mannen meldden zich in het ziekenhuis. Een van de twee had een schotwond. "We denken dat hij die wond heeft opgelopen op de Nieuwe Binnenweg", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar de twee hebben zelf niet geschoten."

Bij de beschieting van afgelopen zondag raakte werd een man, volgens ooggetuigen, acht tot tien keer geraakt. Het slachtoffer werd eerder deze week formeel aangehouden. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk.