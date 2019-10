Minister maakt zich zorgen na nieuw Brexit-plan

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft haar zorgen geuit over het zoveelste hoofdstuk in de Brexit-discussie. Ze deed dat tijdens de officiële opening van de vernieuwde Nieuwe Waterweg.

"We doen er alles aan om als Nederland zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Ik ben ook al weken aan het bellen met Europese collega's om ook hun verladers en transporteurs er op aan te spreken om zich goed voor te bereiden. Want als wij het in Nederland op orde hebben, maar in de andere landen hebben ze dat niet, dan heb je alsnog een probleem hier", zei ze.

De premier van Groot-Brittannië, Boris Johnson, kwam woensdag met zijn langverwachte Brexit-plan. Kort gezegd komt dat er op neer dat Noord-Ierland, net als Groot-Brittannië uit de EU stapt, maar nog een tijdje wel de EU-regels blijft volgen.

In Brussel zien ze dat plan niet zo zitten, maar, zo dreigt Johnson: "Gaan jullie niet akkoord, dan is er geen deal."

In de Rotterdamse haven leidt de aankomende Brexit al langer tot onrust. Zo zijn er zorgen over de flink langere wachttijden die er dan waarschijnlijk voor het vrachtverkeer zullen ontstaan. Want waar een vrachtwagen nu nog binnen anderhalve minuut door de controle is, zou dat wel eens op kunnen lopen tot twintig minuten.