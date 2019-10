VIDEO: Supporters Porto onderweg naar de Kuip

Goedgemutst, ondanks de grijze najaarsdag, liepen ze over het Noordereiland. Daar was een fanzone ingericht voor de fans van FC Porto, de club die donderdagavond tegen Feyenoord moet voetballen.

Een kleine tweehonderd supporters hadden de weg naar de fanzone gevonden. "Ik denk dat het een goede wedstrijd wordt", zegt Portugees Rénardo in het Engels. "We spelen goed. In de competitie staan we tweede. Nee, het wordt een leuke avond."

De wedstrijd is live te volgen op Radio Rijnmond vanaf 18:00 uur



De supporter weet niet veel over de tegenstander van vanavond. "Ik weet dat de fans heel fanatiek zijn", zegt hij lachend. "Nee, spelers van Feyenoord ken ik totaal niet. Ik heb me daar niet in verdiept."

Dat de ploeg nu in de Europa League in actie komt, in plaats van de Champions League (de ploeg werd uitgeschakeld door het Krasnodar van Tony Vilhena), is wel een beetje een teleurstelling. "Maar als we dan toch in de Europa League moeten spelen, dan moeten we ook maar proberen om 'm te winnen!"





Tilburger

Het zijn niet alleen maar Portugees-sprekende mensen op het Noordereiland deze donderdag. "Ik kom uit Tilburg", zegt José, die al zeventien jaar in ons land is. "Maar zo'n wedstrijd van Porto is altijd weer een leuke gelegenheid om weer bij elkaar te komen."

Vanaf het Noordereiland kwam de stoet rond 16:00 uur in beweging om naar het stadion te gaan. "We hebben hier afgesproken om samen naar het stadion te gaan. Ik hoop vooral op een leuke, gezellige avond, zonder problemen."

In het vertrek zegt José nog even: "Ik verwacht overigens wel dat Porto vanavond de drie puntjes meeneemt."