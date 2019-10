Geen inspraak Rotterdam bij eventuele herbenoeming Aboutaleb

Er komt geen inspraak van inwoners van Rotterdam bij een eventuele herbenoeming van burgemeester Aboutaleb. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad was tegen het plan van de drie oppositiepartijen, Leefbaar Rotterdam, 50Plus en Denk. Zij wilden een digitale meningspeiling onder Rotterdammers houden, om te kijken of er draagvlak is een nieuwe periode voor de burgemeester.

Burgemeesters worden benoemd door de koning en de minister van Binnenlandse Zaken, op basis van een voordracht van de Commissaris van de Koning. Zijn advies is gebaseerd op aanbevelingen van de gemeenteraad.

Leefbaar Rotterdam, Denk en 50Plus willen juist dat ook de inwoners hun stem mogen geven bij de herbenoeming. Dat is niet nodig bij een benoeming van een nieuwe burgemeester, zo vinden ze.

Onzalig plan

Christine Eskes van het CDA noemde het een 'onzalig plan'. "De vraag is of het geven van bijvoorbeeld een rapportcijfer door burgers zo'n goede manier is om draagvlak te peilen. Wij met elkaar maken de keuze voor al dan niet een volgende termijn. We hebben ook allemaal de taak en de verplichting om die geluiden uit de stad op te halen."

Nourdin el Ouali van NIDA voelt ook niet voor digitale meningspeiling. "Het ambt van burgemeester wordt er niet beter op als ie onderworpen wordt aan een populariteitsstrijd." Hij maakt daarbij de vergelijking met de verkiezingen in Amerika voor burgemeesters.

Eigen poll

VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans stelde voor dat de initiatiefnemers zelf natuurlijk altijd een poll kunnen houden en de uitslag dan meenemen in hun keuze. DENK, een van de initiatiefnemers van het plan, vindt dat geen goed plan. Stephan van Baarle: "Wij hebben een verordening dat de raad de gemeente in alle objectiviteit een peiling kan doen. Als een politieke partij dat doet, krijg je de discussie hoe je die resultaten moet zien."

Tegenstem Leefbaar

Leefbaar Rotterdam heeft gezegd vast te houden aan de eerdere uitspraak dat de partij tegen de herbenoeming van Aboutaleb stemt als er geen inspraak door Rotterdammers wordt geregeld.

Het is nog niet duidelijk of burgemeester Aboutaleb ook echt voor een derde termijn wil gaan. Eind van dit jaar zal hij duidelijk maken of hij door wil of niet. Zijn termijn loopt tot januari 2021.