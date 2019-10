Vloekverbod? Met vloeken bereik je niets!

Is vloeken zo erg dat vastgelegd moet worden in de gemeentelijke regelgeving dat het niet meer mag? Misschien niet, maar vrijwel iedereen is het er over eens: vloeken moet je eigenlijk niet doen.

In de gemeente Molenlanden is deze week vastgesteld dat vloeken niet langer is toegestaan. Die aanpassing, die overigens op andere plekken van het land al veel langer van kracht is, kan op bijval rekenen in Molenlanden, maar ook daarbuiten.

"Met vloeken bereik je niets", zegt een Rotterdammer op de markt. "Ik vloek dan ook niet. Zo hoort het. Het is toch geen deel van je opvoeding."

"Ik heb twee kleine kinderen en ik wil graag dat zij dat ook niet doen. En ze hoeven het ook niet te horen van anderen", laat een voorbijganger weten.

Maar toch zijn er ook in Rotterdam wel mensen die een vloekverbod te ver vinden gaan. "Ik zeg wat ik wil", zegt een van de Rotterdammers. "Als anderen daar zich aan storen, dan 'doen' ze hun oren toch dicht."

Molenlanden

In Bleskensgraaf (Molenlanden) zijn de reacties louter positief op het vloekverbod. "Ik vind het niet normaal dat je op straat loopt te vloeken of met het woord kanker loopt te schelden", zegt een inwoner van Bleskensgraaf.

"Constant gevloek in elke zin is overdreven. Dat is echt totaal niet nodig", zegt een ander.

Het verbod is een initiatief van de lokale SGP-fractie. "Zelfs hulpverleners worden keer op keer geconfronteerd met ziekteverwensingen als ze aan het werk zijn", zegt fractievoorzitter Corné Egas. "Dat moet je niet willen als samenleving."

