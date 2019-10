Stichting Vrienden van de Kuip overweegt juridische stappen

Bij die vergadering zijn de meerderheidsaandelen voor Stadion Feijenoord B.V. opgesplitst naar de Kromme Zandweg B.V. Stichting Vrienden van de Kuip had al voor de ledenvergadering van Sportclub Feyenoord via een openbare brief duidelijk gemaakt mogelijk stappen te ondernemen. Dat besluit wordt maandag tijdens een bijeenkomst genomen.

Gebiedsontwikkeling

Volgens Fortuin is dit veel voordeliger voor de gemeente Rotterdam. "Maar het kan ook zijn dat het niet nodig is", relativeert Fortuin. "Ik heb vandaag met twee wethouders en een fractievoorzitter een gesprek gehad", zegt Fortuin.

"Er zullen sowieso allerlei gesprekken gaan plaatsvinden om te pleiten voor de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, maar dan zonder een nieuw stadion en met een gerenoveerde Kuip."

Stichting Vrienden van de Kuip had net als de Kromme Zandweg B.V. een bod uitgebracht op de meerderheidsaandelen van Sportclub Feyenoord.