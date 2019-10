Rotterdam gaat ouderenwoningen bijbouwen

De Rotterdamse gemeenteraad gaat het tekort aan ouderenwoningen aanpakken. Zonder extra maatregelen heeft de stad in 2035 een tekort van ruim 9 duizend woningen.

De motie van GroenLinks is met een ruime meerderheid aangenomen in de raad. GroenLinks, PvdA, 50Plus, Denk, SP en ChristenUnie-SGP stemden voor.

Er moeten meer betaalbare woningen voor ouderen worden gebouwd en bestaande huizen moeten 'ouderenproof' worden, vindt GroenLinks. "Door bijvoorbeeld een lift te bouwen in een appartementencomplex of een straat te verhogen, worden meerdere woningen in één keer geschikt voor ouderen", zegt raadslid Jeroen Postma.

Het aantal Rotterdammers van 65 jaar en ouder neemt flink toe. Vooral in Feijenoord, Charlois, Kralingen-Crooswijk, Centrum, Delfshaven, Noord, Overschie en Hoek van Holland is een tekort aan geschikte en betaalbare woningen het grootst.