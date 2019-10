Rotterdamse voedselbank zoekt 'computernerds'

De voedselbank in Rotterdam aan de Keilestraat wil een nieuw systeem introduceren tegen voedselverspilling, maar daar zijn nog wel de juiste medewerkers voor nodig. De voedselbank is hard op zoek naar vrijwilligers voor de functie.

Doordat er geen overkoepelend systeem is dat alle voedselbanken in Nederland met elkaar verbindt, moet de Voedselbank Rotterdam op dit moment aanbiedingen van bedrijven weigeren.

Zo kan het voorkomen dat een supermarkt in Rotterdam vijfhonderd pakken melk aanbiedt, maar de Rotterdamse Voedselbank er zelf maar honderd kwijt kan in de pakketten. De supermarktketen vernietigt het overschot alsnog, niet wetend dat de voedselbank in bijvoorbeeld Dordrecht misschien wel dringend behoefte heeft aan pakken melk.

Doodzonde

"Ik vind dat echt doodzonde. Het gaat mij erg aan het hart als je bezig bent met een voedselbank en spullen probeert te verdelen voor mensen die het keihard nodig hebben", legt directeur Rob Boswinkel van de Voedselbank Rotterdam uit.

Met een nieuw systeem hoopt Rotterdam beter inzicht te krijgen in de behoefte van andere voedselbanken. Het systeem is al aangeschaft en ook andere voedselbanken in Nederland gaan dat doen. Er is echter nog een probleem dat opgelost moet worden. "Voor het bedienen van het computersysteem zijn zeker tien logistieke administratieve medewerkers nodig en dat moeten vrijwilligers zijn", vertelt Boswinkel.