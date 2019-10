Geen aanpassing sloop- en bouwplannen Tweebosbuurt

De plannen voor sloop en herbouw van de Tweebosbuurt worden niet aangepast. Dat zegt wethouder Bas Kurvers van Bouwen in een reactie op een verzoek van de SP Rotterdam. De partij wilde nieuwe plannen, omdat nu pas voor veel partijen duidelijk is geworden dat de nieuwe sociale woningen hogere huren krijgen als er in de toekomst een nieuwe huurder komt.

Vorig jaar november nam de gemeenteraad in Rotterdam het besluit dat de Tweebosbuurt op de schop zou gaan. Driekwart van de raad stemde voor. In de Tweebosbuurt moeten 535 sociale huurwoningen wijken voor 374 vaak duurdere woningen. In de buurt in de Afrikaanderwijk wonen veelal mensen met een kleinere portemonnee.

Sociale woningen

Afgesproken is dat de nieuwe Tweebosbuurt nog voldoende sociale woningen zou krijgen, het zou dan om 47 procent gaan. Negentig huizen worden gerenoveerd en er komen 137 nieuwe luxere woningen, die een sociale huur zouden hebben.

In september van dit jaar meldde de NRC dat bij deze luxere huizen de huur omhoog zou gaan als er nieuwe huurders zouden komen. Als dit geen sociale woningen meer zouden zijn, dan is er in de Tweebosbuurt in de toekomst nog maar 20 procent sociale woningbouw. Deze cijfers stonden in bijlagen bij de raadsstukken, maar toch bleken veel fracties dit zich niet te herinneren.

Nieuwe plannen

De SP in Rotterdam denkt dat de besluitvorming fout kan zijn gegaan en wilde vandaag dat de plannen opnieuw opgesteld worden. Wethouder Kurvers doet dat niet. Wel erkende hij dit soort details bij toekomstige bouwprojecten nog duidelijker te bespreken.

"Als ik nu hier sta en ik merk dat het onvoldoende helder is geweest, dan denk ik dat het beter kan. Het staat wel degelijk in de stukken, maar onvoldoende helder", aldus Kurvers. Hij benadrukte dat het nu gewoon sociale huurwoningen zijn, zolang de eerste bewoners erin blijven wonen.

Protest

Een aantal bewoners verzet zich nog steeds tegen de sloop en herbouw. De rechtbank oordeelde kortgeleden nog dat sloop- en herbouwplannen van woningcorporatie Vestia en de gemeente Rotterdam rechtmatig zijn.



De rechter ziet geen reden om de plannen van tafel te vegen. Dat zou betekenen dat de bewoners voor 1 januari weg zouden moeten. Bewoners, actievoerders en advocaten overwegen een hoger beroep.