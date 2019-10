Rotterdam strijdt tegen ratten: 'Ze hebben het hier overgenomen'

De gebiedscommissie van Rotterdam centrum wil dat het rattenprobleem in de binnenstad acuut wordt aangepakt. Al langer klagen bewoners rondom de Joost Banckertsplaats en de Markthal over rattenoverlast.

"De ratten hebben het hier overgenomen. Ik krijg daar veel klachten over", vertelt Cees Ottevanger van de gebiedscommissie centrum. "De ratten lopen ondertussen overdag gewoon over het gras."

Verloren strijd

Ottevanger vindt dat een stad als Rotterdam dit niet moet willen. "We hebben een hele goede rattenvanger in dienst bij de gemeente, dus laat het helder zijn dat wij niet ontevreden zijn over de gemeentelijke diensten. Die doen hun best, maar we dreigen toch echt de strijd tegen de ratten te verliezen."

Daarom is er donderdagavond tijdens een vergadering van gebiedscommissie centrum besloten om een brief met ongevraagd advies te sturen aan het gemeentebestuur.

"Omdat het Songfestival in mei naar Rotterdam komt, willen we dat de fanzone, die mogelijk op de Binnenrotte komt, rattenvrij is. En ook op andere plekken in de stad moeten de bezoekers geen ongedierte tegenkomen. Want een visitekaartje van Rotterdam met ratten op het grasveld dat zie ik helemaal niet zitten."

In de brief wordt daarom dringend gevraagd om meer geld vrij te maken voor de bestrijding. "Misschien een extra medewerker om de ratten te vangen of meer vallen zetten."



Aanstaande zondag besteedt het programma De Zoekmachine aandacht aan het rattenprobleem en zal de gemeente uitleg geven over wat er allemaal aan het probleem gedaan wordt.