Amerikaan riskeert 8 jaar cel voor misbruik 12-jarige Rotterdamse

De 49-jarige James B. riskeert acht jaar cel voor het onttrekken aan ouderlijk gezag en seksueel misbruiken van de Rotterdamse Hania. Hij heeft in juni volgens justitie vergaande seksuele handelingen verricht met het 12-jarige meisje, waaronder het binnendringen van haar lichaam.

De Amerikaan maakte een afspraak met Hania op Rotterdam CS en stuurde haar door naar een hotel in Rotterdam. Daar werden ze twee dagen later gevonden. Dinsdag moet B. voor de rechter komen in een zogeheten pro-formazitting.



Goed voorbereid

Uit de tenlastelegging blijkt dat B. zijn actie goed had voorbereid. Zo sprak de man met het 12-jarige meisje af op Rotterdam CS, waar hij haar de sleutel van de hotelkamer gaf. Daar moest ze alleen naar toe en hij volgde later. Mogelijk omdat ze dan niet samen in het hotel zouden worden gezien.



De 12-jarige Hania verdween in juni met een smoes van school in Rotterdam-Crooswijk. Niemand kon daarna contact met haar krijgen en daarom werd er een Amber Alert uitgestuurd.

Na zijn aanhouding werd door nog een andere vrouw aangifte gedaan verkrachting tegen de verdachte.