Brand in pand aan de Coolsingel, vijftig bewoners geëvacueerd

Ongeveer vijftig bewoners van een kraakpand aan de Coolsingel in Rotterdam hebben vannacht hun huis moeten verlaten. Rond 00:30 uur was er brand ontstaan in de kelder van het pand.

De brand was snel geblust, maar de bewoners moesten van Bouw- en Woningtoezicht ergens anders onderdak zoeken. De meeste bewoners konden terecht bij vrienden of familie. De rest is onderbracht in het Stadsarchief in Rotterdam.

"Er zijn hier drie mensen geweest", zegt Christiaan Barto van de gemeente Rotterdam. "Eentje is drie minuten binnen geweest om even te kijken waar de locatie was. Hij vertrok vervolgens richting Arnhem. De andere twee zijn een half uurtje geweest en lieten toen weten dat ze ook een andere locatie hadden gevonden waar ze konden verblijven."

De brandweer laat weten dat er een man is aangehouden in de kelder waar de brand is ontstaan. Er wordt nu onderzocht of hij iets te maken heeft met het ontstaan van de brand.