Vlaardingen gebruikt hotelkamers voor noodopvang vrouwen

Vrouwen die halsoverkop moeten vluchten voor hun gewelddadige partner kunnen niet altijd in een noodopvang terecht. Om ze toch uit hun gevaarlijke situatie te kunnen halen, worden er jaarlijks tientallen vrouwen in hotels ondergebracht. In Vlaardingen werden dit jaar zelfs 12 vrouwen in hotelkamers ondergebracht, meldt NOS op 3.

Ook in andere gemeenten zijn noodbedden tekort, zo blijkt uit een rondgang van de NOS langs twintig vrouwenopvanginstellingen. Marleen van Eijndhoven, voorzitter van Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang, zegt dat er een grens is bereikt. "Het tekort aan opvangmogelijkheden leidt tot onverantwoorde veiligheidsrisico's. Er moet nu landelijk iets gebeuren om de problematiek aan te pakken."

Jaarlijks maken ongeveer 12.000 vrouwen in Nederland gebruik van de vrouwenopvang. Maar in sommige situaties loopt een vrouw zo'n groot gevaar, dat ze direct in veiligheid moet worden gebracht. Voor deze situaties zijn er dan noodbedden beschikbaar, maar die blijken lang niet altijd vrij.

Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge gaat onderzoeken waar het misgaat en verwacht van gemeenten dat ze in actie komen.

"Dit is niet goed", erkent De Jonge. "Daar is echt werk aan de winkel." Hij zegt al met de gemeenten en met de opvanginstellingen te hebben afgesproken dat ze in kaart gaan brengen "in welke gemeenten het precies knelt". Als dat duidelijk is, "moeten gemeenten aan de bak, samen met woningcorporaties en de Federatie Opvang".