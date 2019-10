De niet bestaande vogels van O.C. Hooymeijer

Chris Natuurlijk neemt je mee naar de wondere wereld van O.C. Hooymeijer. De kunstenaar woont en werkt in Friesland, maar hij is geboren en getogen in Vlaardingen. Daar is zijn liefde voor vogels begonnen. Tegenwoordig tekent en beschrijft O.C. vogels die hadden kúnnen bestaan.

De brilhoen

Zaterdag begint in Chris Natuurlijk het eerste deel van de onregelmatig terugkerende serie O.C. vertelt, waarin we zullen horen hoe het toch is met onze Vlaardinger in Friesland. In het weekend van de internationale vogelteldag Eurobirdwatch, waarin vogelaars in meer dan 35 landen in heel Europa vogels tellen, telt O.C. Hooymeijer de zeldzame brilhoen uit De Nieuwe Gids voor de niet-bestaande vogels van Europa.



Stadsecologen onder de loep

Ze staan bij nacht en ontij op om vleermuizen te tellen, klimmen tot grote hoogten om nesten van slechtvalken te bestuderen en halen wel eens een nat pak bij hun onderzoek naar waterplanten.

In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam bekijkt Chris Natuurlijk samen met ecologen van Bureau Stadsnatuur Rotterdam de fototentoonstelling Stadsnatuur onder de loep .





Weekend van de Wetenschap

Als altijd doet het Natuurhistorisch Museum Rotterdam mee aan het Weekend van de Wetenschap. Groene dakenonderzoeker Marco Tanis geeft een lezing op 6 oktober en neemt een select gezelschap mee naar de daktuin van het Erasmus MC in Rotterdam. Wie niet tot dat selecte groepje hoort moet zeker luisteren naar Chris Natuurlijk van 5 oktober waarin je van de onderzoeker hoort wat voor insecten er allemaal leven op groene daken in de stad.

Reis mee met boekenman Gert-Jan

Het zijn drukke tijden voor boekhandelaren want het is Kinderboekenweek. Gelukkig maakt Gert-Jan van Rietschoten tijd om in Chris Natuurlijk te vertellen over de mooiste kinderboeken. Ook boeken voor volwassen lezers komen aan bod, Gert-Jan bespreekt onder meer boek De kat en de generaal.

Luister zaterdag 5 oktober van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.