Spaanse asielhond ontsnapt op Rotterdam Airport, zoektocht in volle gang

De Spaanse adoptiehond Orville is zoek. Hij landde woensdag op Rotterdam The Hague Airport, maar was zo angstig dat hij zich bij aankomst vrijwel meteen losrukte en wegrende. Sindsdien wordt er door velen naar Orville gezocht.

Orville kwam naar Nederland via stichting Prozus. Deze organisatie zoekt in Nederland een nieuw baasje voor Spaanse asielhonden die anders zouden worden afgemaakt. De hond vloog naar Nederland met een vrijwilliger van stichting Prozus en zou op het vliegveld zijn nieuwe baasje ontmoeten. Daar is het dus nog niet van gekomen.

Waarschijnlijk heeft het tuigje van Orville niet goed vastgezeten waardoor Orville in zijn angst kon ontsnappen. Hij werd woensdagnacht nog gezien in park Zestienhoven.

"Door een krantenartikel werd de locatie van Orville bekend", vertelt Jolanda Holverda van speurhondendienst Team Arie. "Hierdoor gingen er mensen op hem af en werd hij verjaagd vanuit zijn veilige gebied. Iedereen bedoelt het heel goed. Maar zo werkt het niet in de praktijk. Rust is heel belangrijk. Zodra de hond maar een beetje adrenaline ruikt, is hij weg."

Orville is nu gevlucht naar een ander gebied in Rotterdam, maar Holverda vertelt liever niet waar precies. "Daar staan camera's op, dus hij wordt goed in de gaten gehouden. We hebben hem gespot en gaan nu proberen om hem met een hele grote kooi te vangen", vertelt Holverda.