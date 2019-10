Ali Boussaboun in FC Rijnmond

Ali Boussaboun is vrijdag te gast in voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig speler van Feyenoord schuift, een dag na een 2-0 overwinning van Feyenoord op FC Porto, samen met Dennis van Eersel en Geert den Ouden aan bij presentator Bart Nolles.

De uitzending zal vooral in het teken staan van de zege in de Europa League van Feyenoord op de Portugese topclub en de mannen zullen stilstaan bij de vraag wat deze overwinning eigenlijk precies betekent voor de club en in hoeverre trainer Jaap Stam een steeds fittere selectie tot zijn beschikking heeft.

Uiteraard worden ook de ontwikkelingen bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht doorgenomen en blikken de mannen vooruit op het voetbalweekend in de eredivisie en de eerste divisie.