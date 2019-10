Podcast: 'Wisselwerking spelers en publiek bij Feyenoord blijft magisch'

De 2-0 overwinning van Feyenoord op FC Porto schreeuwt om een extra podcast. En dus kropen Peter van Drunen, Dennis van Eersel, Frank Stout en Dirk Beers achter de microfoon om terug te blikken op een mooi avondje in De Kuip.

Wat was de belangrijkste factor van de zege van Feyenoord? De onverzettelijkheid van Toornstra, het goede spel van Berghuis, de wisselwerking tussen het publiek en de spelers? We bespreken het in deze extra Podcast Rijnmond.