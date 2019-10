Club in verlaten tramtunnel op Zuid?

Ze worden al 23 jaar niet gebruikt, maar krijgen als het aan D66 en PvdA ligt een nieuwe bestemming: een tramtunnel en ondergronds tramstation in Rotterdam-Zuid. De partijen willen onderzoeken of er een discotheek in kan komen.

De gemeente is al langere tijd op zoek naar een plek voor een nieuwe club in de stad, maar tot nu toe lukt dat niet. Er wordt zelfs gesproken over een heuse clubcrisis. "Wij willen het college hierbij te hulp schieten door een mogelijk locatie aan te reiken", staat in een brief aan het college.



De beoogde nieuwe locatie werd ooit gebruikt als ondergrondse tramhalte bij de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan, maar die tunnel wordt al sinds 1996 niet meer gebruikt.

De omgeving zou nauwelijks last hebben van de club, zeggen PvdA en D66.