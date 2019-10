Circus in Schiedam gaat ondanks tegenslagen van start met extra aandacht voor dieren

Circus Freiwald, dat is neergestreken in Schiedam, had de afgelopen weken meerdere keren te maken met tegenslagen. Maar deze vrijdag, op dierendag, gaat het circus toch van start. En daar wordt op een bijzondere manier bij stilgestaan.

Donderdag zou de eerste voorstelling zijn van Circus Freiwald, maar die moest worden afgelast. Door het slechte weer kwam de circustent niet op tijd klaar. Ook het terrein aan de Maasboulevard liep onderwater. Vrijdagavond kan het circus alsnog van start. "De tent staat al. De tribune is half klaar. Vanavond kunnen de mensen genieten", vertelt Jeffrey Freiwald van het circus.

Demonstraties voor dierenrechten

Naast de storm had het circus de afgelopen weken ook last van demonstraties voor dierenrechten. In Heerlen vond de Partij voor de Dieren dat het circus de wet had overtreden door olifant Buba aan het publiek te tonen. In Hoensbroek werden de affiches van het circus beplakt met de tekst 'afgelast wegens dierenleed'.

Het circus heeft geen wilde dieren, maar heeft acts met paarden, pony's, ganzen, geiten, ossen, hangbuikzwijnen en kamelen. Ook reist hun oude olifant Buba nog met het circus mee, die overigens geen kunstjes meer mag doen.

"Er zijn wetten waar we aan moeten voldoen. En die zeggen dat een circus met dieren gewoon mag. Ook worden de dieren nagekeken door dierendeskundigen. Die zeggen dat het goed met de dieren gaat. Waarom protesteren mensen dan?", zegt Freiwald. "In Heerlen komen we al vier jaar. Mensen kennen ons en zien dat we hard werken met echt heel veel plezier."



Dierendag in het circus

Het circus organiseert vandaag verschillende activiteiten rondom dierendag. Zo kan je er pony worden gereden en kunnen bezoekers een training over de dieren bijwonen. "Wij leggen mensen uit hoe we met onze dieren omgaan", vertelt Freiwald. Om drie uur zal een geestelijke vanuit de kerk langskomen. Die zal de dieren zal gaan zegenen. Hetzelfde gebeurt vrijdag in de kerk in Schiedam, waar op dierendag alle dieren welkom zijn voor een speciale zegening met wijwater.