Spaanse en Belgische favorieten naar Wooning Zesdaagse

Mede-wedstrijdleider Zijlaard is verheugd dat hij al in een vroeg stadium deze twee topteams heeft kunnen vastleggen. "Nu het wegseizoen op zijn einde loopt, beginnen voor ons de spannende tijden van onderhandelen met de renners”, legt hij uit. "Ik ben blij dat Mora en Torres weer naar Rotterdam Ahoy komen, want het is altijd speciaal om koppels - die al met hun namen op de winnaarsring staan - aan de start te krijgen.”

Kenny De Ketele won in 2018 samen met Moreno De Pauw de Wooning Zesdaagse en kwam in 2019 met Robbe Ghys als een van de favorieten naar Ahoy. Het duo kon echter hun naam nog niet bijschrijven op de erelijst van de Wooning Zesdaagse. Die eer ging naar het duo Mora en Torres, die vorig jaar het Rijnmond-koppel vormden en dus de Zesdaagse wonnen.