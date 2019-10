Nieuwe directeur voor Kunsthal Rotterdam

De Kunsthal in Rotterdam heeft een nieuwe directeur. Kunsthistorica en ondernemer Nathanja van Dijk neemt het stokje over van Emily Ansenk, die in september stopte.

"Ik kan niet wachten om samen met het bevlogen team, kunstenaars, cultuurmakers en partners aan de slag te gaan om de unieke positie van de Kunsthal te waarborgen in Rotterdam en ver daarbuiten", zegt Van Dijk over haar benoeming.

Vijf jaar geleden opende Van Dijk in Rotterdam de kunstinstelling A Tale of A Tub. Ze was eerder ook artistiek directeur van een Amsterdamse stichting en een kunstcentrum in Enschede.

Haar voorganger Emily Ansenk maakte in mei bekend dat ze de overstap zou maken naar het Holland Festival.