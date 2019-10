Nest gevonden van Aziatische 'monsterwesp' in Vlaardingen

Begin vorige maand werd de wespensoort al twee keer ontdekt bij volkstuinvereniging Zuidbuurt en de Groen van Prinstererstraat. Daarom was er al een verdenking dat er een nest in de buurt zat.

Volgens het het platform 'Stop Invasieve Exoten' is het belangrijk dat het nest nog komend weekend wordt vernietigd, omdat anders honderden koninginnen binnenkort zullen gaan uitzwermen.

De wesp werd in 2004 voor het eerst in Europa gesignaleerd, toen hij vermoedelijk was meegelift in een lading Chinees Aardewerk. Sinds 2017 wordt de wesp ook in Nederland gezien. In augustus werd de wesp voor het eerst gespot in Vlaardingen, maar kon het nest niet gevonden worden.

Het platform heeft de vondst en lokatie van het nest gemeld bij de provincie Zuid-Holland, zegt voorzitter Wilfred Reinhold: "Het is belangrijk dat er snel een bestrijdingbedrijf aan de slag gaat, maar die moet dan wel eerst een opdracht krijgen vanuit de provincie. Het zou jammer zijn als de bestrijding pas na het weekend wordt uitgevoerd, en dan blijkt dat de honderden koninginnen al zijn uitgevlogen.”