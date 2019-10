Zwartewaal hoopt meer toeristen te trekken door komst nieuw visserijmuseum

In een voormalig nettenpakhuis en zeilmakerij in de haven van Zwartewaal op Voorne-Putten opent op vrijdag 11 oktober het Visserijmuseum Zwartewaal. Het museum neemt de bezoeker onder andere mee in de wereld van vissersschepen, riviervisserij en het leven aan boord.

Het Visserijmuseum Zwartewaal is onderdeel van Historisch Museum Den Briel. "De komst van het museum is voor toeristen en mensen uit de omgeving een mooie aanvulling op wat er was. We verwachten dat er hierdoor meer wandelaars en fietsers naar Zwartewaal toe zullen komen", vertelt Marijke Holtrop van het museum.

Naast historische voorwerpen, films, audio en teksten zijn er verschillende spellen in het museum te spelen waardoor de bezoeker leert over de visserij. Ook is er aandacht voor het historische pand waarin het museum gevestigd is en zit er in hetzelfde pand een kunstgalerie. "Daarmee heb je als bezoeker eigenlijk twee vliegen in één klap", zegt Holtrop.