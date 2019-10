In Diergaarde Blijdorp is het elke dag dierendag

Een okapi in Diergaarde Blijdorp

Giraffes in Diergaarde Blijdorp

Terwijl Stampertje het konijn thuis een extra worteltje krijgt en de hond een nieuw stuk speelgoed, is het voor de dieren in Diergaarde Blijdorp elke dag dierendag, zegt Constance Alderlieste van de Rotterdamse dierentuin. "Wat wij wel extra doen vandaag, is de testdag van de vleesloze kroket. En er gaan vrijwilligers op bezoek bij scholen."

Die vrijwilligers zijn van de Nederlandse vereniging van dierentuinen. Ze gaan langs scholen in hun regio om kinderen enthousiast te maken voor de natuur.

Zaagsel voor de olifanten

Jedida Sluis is al anderhalf jaar olifantenverzorger in Blijdorp. "De olifanten krijgen vandaag zaagsel als extraatje. Dat vinden ze lekker nu het zo regenachtig is. Dan worden ze nat en willen ze schuren. Normaal met zand, vandaag met zaagsel", legt ze uit.

In het natuurbehoudscentrum van de Rotterdamse dierentuin zien we Antilliaanse leguanen. "Deze zijn met het regeringsvliegtuig gekomen samen met Mark Rutte", vertelt aquarist Sander van Loopik. "Ze heten 'delicatissima', omdat ze lekker zouden smaken. We eten ze niet en op dierendag al helemaal niet."

En de vleesloze kroket? Die komt vanaf kerst op het menu in de kantine.

Rijnmond-presentator Dave van der Wal was van 10:00 tot 13:00 uur live in Diergaarde Blijdorp en sprak bezoekers en medewerkers.