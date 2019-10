Kromme Zandweg BV krijgt ook bestuurslid namens profclub

De BVO Feyenoord krijgt ook een bestuurslid in de Kromme Zandweg BV, die binnenkort over gaat in een stichting. Eerder deze week zijn de aandelen van de Sportclub Feijenoord overgeheveld naar deze nieuwe BV.

Binnen de Kromme Zandweg bv zijn de penningmeester, Peter Bak, en de secretaris, Cees Ultee, van Sportclub Feyenoord ook de bestuursleden. Naast deze bestuursleden neemt er nu ook iemand van de profclub zitting in het bestuur van De Kromme Zandweg.

Aanvankelijk had de BVO Feyenoord over deze aandelen niets te zeggen gehad, maar de afgelopen tijd is gewerkt aan een constructie waarbij ook de voetbalclub zelf een stem heeft. Alle drie de entiteiten hebben ze recht op het benoemen van een bestuurslid voor de Kromme Zandweg BV en besluiten worden alleen bij unanimiteit genomen.

De Kromme Zandweg B.V. is voorstander van een nieuw stadion. Vanuit Sportclub Feyenoord is met het besluit van woensdagavond een nieuw stadion een stap dichterbij. Al nuanceren de bestuursleden zelf dat het deze avond niet alleen daarom ging.

"Deze stap bepaalt helemaal niet of er een nieuw stadion komt of dat we het oude stadion gaan renoveren. Deze stap zorgt enkel dat de aandelenstructuur eenvoudiger wordt. Een nieuw stadion staat daar los van", zegt bestuurslid Peter Bak.