Zes keer zoveel melders geluidsoverlast Rotterdam Airport

Het aantal mensen dat in de zomermaanden melding maakte van vliegtuigoverlast van Rotterdam The Hague Airport is flink gestegen. Het aantal melders steeg vergeleken met vorig jaar van 209 naar 1.234. Dat blijkt uit de laatste kwartaalrapportage van de Milieudienst Rijnmond DCMR.

Niet alleen het aantal melders steeg, ook verdubbelde het aantal meldingen in het derde kwartaal vergeleken met vorig jaar, meldt de DCMR. Er kwamen 24.401 meldingen binnen over de luchthaven in Rotterdam.

De meeste meldingen kwamen uit Rotterdam en Bergschenhoek (allebei 27 procent), gevolgd door Schiedam (14 procent) en Heenvliet (3 procent).

Er zijn dit jaar in totaal al meer meldingen (42.721) binnengekomen dan in heel 2018 (34.588). DCMR registreert iedere melding, ook als dezelfde persoon meerdere keren melding maakt over hetzelfde vliegtuig. Zo heeft één melder dit kwartaal 1.578 geklaagd.



Omdat een klein deel van de melders verantwoordelijk is voor een groot deel van de meldingen, valt het op dat ook het aantal melders zo fors is gestegen.