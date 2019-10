Fraser: 'Met Harroui en Vriends gaat het boven verwachting goed'

Sparta kan zaterdagavond tegen FC Twente naar verwachting beschikken over Abdou Harroui en Bart Vriends. Het tweetal raakte tegen Fortuna Sittard geblesseerd, maar volgens trainer Henk Fraser is hun situatie 'boven verwachting'.

Bryan Smeets was afgelopen week ziek, maar is weer beter. Een opluchting voor Sparta dat sowieso hun andere aanvoerder, Adil Auassar, mist vanwege een schorsing. Fraser wil nog niet zeggen wie hem gaat vervangen. "Eerlijk gezegd heb ik deze week minder mensen gezien die een een stapje extra deden om zijn plaats in te nemen. Maar een enkeling die normaal niet veel speelt, heeft mij het gevoel gegeven dat hij wil gaan spelen. En dat is ook goed", spreekt Fraser. Linksback Lassana Faye is een vraagteken voor het duel met de Tukkers.

Slechte ingooier

Bart Vriends miste dit seizoen nog geen duel voor Sparta. Even zag het er naar uit dat de verdediger de wedstrijd tegen FC Twente zou moeten missen, maar hij is net op tijd hersteld. "Het was wel vervelend. Mijn schouder schoot uit de kom, maar ik kon hem terugduwen. Het is wel beschadigd. Ik heb ook niet geheel kunnen meetrainen, maar ik ben klaar voor zaterdag. Nee, ingooien wordt hem niet. Maar ik ben sowieso een hele slechte ingooier", lacht Vriends, in een gesprek dat naast Sparta-Twente en de stormachtige ontwikkeling van Abdou Harroui ook gaat over Vriends' poging tot vegetarisch eten en zijn voorliefde voor pubquizzen.