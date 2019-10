Positief bedrijfsresultaat Feyenoord ondanks negatieve transferbalans

Feyenoord heeft in het boekjaar 2018-2019 een resultaat behaald van €5,9 miljoen negatief. Doordat er al rekening was gehouden met het tegenvallende resultaat op transfers - zoals al was benoemd in het jaarverslag 2017-2018 - is er wel een positief bedrijfsresultaat van iets meer dan een half miljoen euro.