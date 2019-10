Rotterdamse vast voor valse bommeldingen

De rechtbank in Dordrecht

Alicia S. belde veelvuldig het alarmnummer 112. Zij kondigde dan ontploffingen aan op Rotterdam CS, Utrecht Centraal of het Binnenhof.

Op Facebook plaatste zij op 10 oktober 2018 de tekst: “Morgen zal het leuk en gezellig worden in Rotterdam CS als ik daar kom met mijn vuurwapen en mes.”

Een dag later stond op Facebook een dreigement gericht aan IKEA Nederland:”Personeel opgelet, jullie hoofdkantoor wordt opgeblazen en daarna pak ik een voor een de persoon en knuppel die dood.”

De vrouw zou ook de keel hebben dichtgeknepen van een conducteur van de NS en hetzelfde hebben gedaan bij een vrouw.

Geschrokken

Alicia S. moest vrijdag bij de rechtbank in Dordrecht verschijnen voor een korte zitting. Zij was zelf niet aanwezig. Haar advocaat vroeg om haar vrijlating en zei dat ze erg geschrokken was.

Volgens justitie is de kans groot dat zij weer in de fout gaat en kan zij daarom beter blijven vastzitten. De rechter ging daarin mee, vooral vanwege de ernst en de veelheid aan feiten.

In totaal gaat het om zes valse bommeldingen, twee mishandelingen, twee keer dreigen met geweld en veelvuldig ten onrechte 112 bellen. De Rotterdamse blijft in ieder geval vastzitten tot 18 december als haar zaak inhoudelijk wordt behandeld.