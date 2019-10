Pijnlijke zeperd voor Excelsior bij Cambuur (4-0)

Excelsior kende een zwakke eerste helft. Na een grote fout van Hervé Matthys schoot Jamie Jacobs raak voor de Friezen in de 24e minuut. Zeven minuten later was het al 2-0 doordat Jordy van Deelen vrijstaand een rebound binnen kon schieten. Robert Mühren dacht vlak voor rust de 3-0 binnen te koppen, ware het niet dat Ragnar Oratmangoen de bal op de doellijn nog over de lijn kopte.

Gezapige tweede helft

In de tweede helft probeerde Excelsior nog wel het tij te keren, maar tot kansen leidde dat niet. Cambuur zette in de slotfase van een verder gezapige tweede helft nog even aan. Issa Kallon en invaller Jarchinio Antonio mochten gebroederlijk en vrij op het doel van Alessandro Damen af, waaruit Antonio scoorde voor de 4-0.

Excelsior zakt van de vierde naar de zesde plaats in de eerste divisie. Jong Ajax en Jong FC Utrecht passeren Excelsior. De Kralingers pakten in de negen wedstrijden van de eerste periode zestien punten.

Cambuur - Excelsior (4-0)

24' Jamie Jacobs 1-0

31' Jordy van Deelen 2-0

42' Ragnar Oratmangoen 3-0

82' Jarchinio Antonia 4-0

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans (68' Ebecilio), Matthys (58' Oude Kotte), Fischer(c), Van der Meer; Fortes, Haspolat, Vloet; Mendes Moreira, Meijer (75' Omarsson), Zwarts